2020-01-20T06:43:18+03:00
Происшествия

Смартфоны на 2 миллиона рублей, разобрав стену салона, украли рецидивисты в Красноярске

Часть гаджетов удалось вернуть продавцам [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Суд вынес приговор ворамСуд вынес приговор ворамФото: Мария ЛЕНЦ
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Дерзкое ограбление провернули в Красноярске два вора. Они разобрали стену магазина сотовой связи в Октябрьском районе и вытащили около 60 гаджетов различных моделей на общую сумму 2 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Телефоны и смарт-часы они продавали в соседнем регионе.

Воры, разобрав стену подсобки, обчистили салон сотовой связи на 2 миллиона рублей.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- При проведении оперативных мероприятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители краевого центра 23 и 26 лет. Один из подозреваемых был задержан в Красноярске, а его подельника удалось задержать в соседнем регионе, где он успел сбыть часть похищенного имущества, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - При проведении обыска по месту жительства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 22 телефона, которые вернули законному владельцу.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК России (кража). Суд вынес приговор: одного из воров отправили на 3,6 года в колонию строгого режима, другой остался на свободе – ему дали 3 года условно. Кроме того, воры обязаны возместить ущерб магазину сотовой связи – более миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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