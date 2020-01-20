60 человек ночевали в школе из-за пожара в многоэтажке в Абакане

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:23:30+03:00

Загорелась квартира на пятом этаже, а в доме было сильное задымление

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Минувшую ночь жители многоэтажки по Дружбы Народов в Абакане провели в соседней со своим домом школе. Как рассказали в ГУ МЧС по Хакасии, полыхнула квартира на пятом этаже. Задымление было настолько сильным, что пожарным пришлось эвакуировать всех жильцов - это 60 человек с детьми.

- Одному из них потребовалась помощь врачей, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС. - Причину пожара в данный момент устанавливают дознаватели.

В социальных сетях сообщают, что ночь жители многоэтажки провели в близлежащей гимназии. Пожарные быстро справились с возгоранием, однако впечатлений людям хватит надолго. По сообщениям очевидцев, впрочем, серьезно никто не пострадал, дети тоже чувствуют себя нормально.

Добавим, что всего за сутки в Хакасии зарегистрировано 6 пожаров. По большей части - возгорание мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU