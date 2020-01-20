60 человек ночевали в школе из-за пожара в многоэтажке в Абакане
Минувшую ночь жители многоэтажки по Дружбы Народов в Абакане провели в соседней со своим домом школе. Как рассказали в ГУ МЧС по Хакасии, полыхнула квартира на пятом этаже. Задымление было настолько сильным, что пожарным пришлось эвакуировать всех жильцов - это 60 человек с детьми.
- Одному из них потребовалась помощь врачей, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС. - Причину пожара в данный момент устанавливают дознаватели.
В социальных сетях сообщают, что ночь жители многоэтажки провели в близлежащей гимназии. Пожарные быстро справились с возгоранием, однако впечатлений людям хватит надолго. По сообщениям очевидцев, впрочем, серьезно никто не пострадал, дети тоже чувствуют себя нормально.
Добавим, что всего за сутки в Хакасии зарегистрировано 6 пожаров. По большей части - возгорание мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU