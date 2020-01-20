2020-01-20T06:04:30+03:00
Дом. Семья

Спасенной в Норильске белой медведице подарили «умную» игрушку и елку с лакомствами

Марфа быстро разгадала секрет и добыла себе «вкусняшки» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Марфа добирается до лакомств в игрушке Фото: Роев ручейМарфа добирается до лакомств в игрушке Фото: Роев ручей
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Спасенной в Норильске белой медведице Марфе подарили подарки – елку, украшенную вкусностями и «умную» игрушку, внутри которой тоже много вкусного. Правда, все это надо еще добыть, приложив смекалку. А она у белых медведей имеется, это очень интеллектуальные животные, рассказывают в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Марфа играет с подарками.Видео: Роев ручей

- О сообразительности белых медведей – новые игрушки они освоили давно и очень быстро, - рассказывают в зоопарке.

Елку сотрудники парка украсили медвежьими лакомствами – яблочками и морковкой, другими овощами и фруктами. В игрушку, плотный цилиндр, набитый сеном, тоже положили вкусности. При этом Марфа с нетерпением ждала, когда же наконец работник «Роева ручья» закончит закладывать «вкусняшки». Потом в считанные секунды до них добралась. Вот такой медвежий ребус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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