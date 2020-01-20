Спасенной в Норильске белой медведице подарили «умную» игрушку и елку с лакомствами
Спасенной в Норильске белой медведице Марфе подарили подарки – елку, украшенную вкусностями и «умную» игрушку, внутри которой тоже много вкусного. Правда, все это надо еще добыть, приложив смекалку. А она у белых медведей имеется, это очень интеллектуальные животные, рассказывают в парке флоры и фауны «Роев ручей».
Марфа играет с подарками.Видео: Роев ручей
- О сообразительности белых медведей – новые игрушки они освоили давно и очень быстро, - рассказывают в зоопарке.
Елку сотрудники парка украсили медвежьими лакомствами – яблочками и морковкой, другими овощами и фруктами. В игрушку, плотный цилиндр, набитый сеном, тоже положили вкусности. При этом Марфа с нетерпением ждала, когда же наконец работник «Роева ручья» закончит закладывать «вкусняшки». Потом в считанные секунды до них добралась. Вот такой медвежий ребус.
ИСТОЧНИК KP.RU