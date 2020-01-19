В Красноярске спасают щенка, которого днем отогрели в павильоне, а потом вышвырнули на улицу умирать

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:56:30+03:00

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Этот маленький пушистый комочек зовут Рекс Цветочкин. Такое имя щенку дала девушка-волонтер, которая сейчас занимается спасением его жизни. Назвали малыша так в честь места, где он умирал от мороза. Это один из цветочных павильонов в Свердловском районе Красноярска. Рядом со станцией Енисей.

А вот они еще все трое живые Фото: приют для собак «Алькин дом»

Их было трое. Два черненьких и один серенький. Малыши ползали по снегу и жалобно скулили. Совершенно одни. В цветочном павильоне сжалились и на день пустили малышей погреться. Написали о ситуации в соцсетях. Попробовали пристроить. Не получилось. На часах 10 вечера. Нужно закрывать павильон. И щенков снова вынесли на улицу. Снова брошенные. Они даже не знали, куда им идти, чтобы спастись. Утром сотрудники павильона пришли на работу и… Черные щенки погибли. Выжил лишь серый. Но он был в ужасном состоянии, не мог даже скулить от холода и голода. Спасением его жизни занялись волонтеры. Их возмущению нет предела. Как можно было выбросить на мороз таких крох?

К утру двое малышей погибли Фото: приют для собак «Алькин дом»

- А ведь вчера их еще можно было спасти! – пишет зоозащитница Наталья. - Но вместо этого их выкинули на мороз, где они мучительно погибли. Неужели никто не слышал, как умирая на морозе, плакали маленькие ребятишки?! Неужели?! Одни выбросили их, забрав от мамки, вторые выбросили их из павильона! Вы хоть представляете, как они хотели жить? Хочу спросить у девочек, которые их вчера взяли на день, а на ночь выбросили. А у Вас в сердце ничего не «екнуло». Выбросить «подсосных» малышей на мороз? Два замерзли. Возможно, этот мальчик, что сейчас лежит в кровати моей кошки, вчера еще был здоров. А сегодня он не ходит и постоянно плачет. Я не даю прогнозы на его жизнь. Потому что не знаю. Есть он не умеет. На голове у щенка огромная гематома. Наверное, пнули или ударили. Щенок ползет как гусеница, изо рта идет пена, в итоге он бьется головой об стены, если его не держать. Я не думаю, что он таким родился. Это последствия мороза, на который его выкинули «добрые» люди, и где он пролежал ночь рядом с умирающими братьями.

Рекс уснул после тяжелой ночи Фото: приют для собак «Алькин дом»

Бессонная ночь с непонятными приступами позади и сейчас малыш находит в стационаре ветклиники. Ему необходимо постоянное медицинское наблюдение. Предварительный диагноз: симптоматическая эпилепсия была на фоне гипогликемической комы, выраженное истощение и обезвоживание организма. Денег на спасение жизни Рекса Цветочкина потребуется очень много.

Уже открыт сбор средств на лечение.Желающие помочь Рексу могут перечислить средства на карту Сбербанка 4276 3100 4850 0427 (приют для собак «Алькин дом») с пометкой «Рексу из цветочного ларька» или «ЦВЕТОЧКИНУ». Карта привязана к номеру 8-913-534-41- 00. Подробности по этой ссылке.

В Красноярске спасают щенка, которого выбросили ночью на улицу.Приют "Алькин Дом"

ИСТОЧНИК KP.RU