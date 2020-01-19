Красноярцев приглашают на закрытие XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:05:19+03:00

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В Красноярске 26 января в 19:00 на сцене Малого концертного зала (пл. Мира, 2Б) состоится торжественное закрытие XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления культуры, фестиваль завершится литературно-музыкальной композицией «Полудержавный властелин» по мотивам картины Василия Сурикова «Меншиков в Березове».

Чтобы ярко и красочно рассказать историю знаменитого соратника Петра I, авторы объединили текст, видеоинсталляцию, живую вокально-инструментальную музыку. Со сцены прозвучат фрагменты исторических романов, воспоминания художника Михаила Нестерова, стихи Александра Пушкина. Музыкальным аккомпанементом станет выступление Красноярского камерного оркестра, хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ», фольклорного ансамбля СГИИ им. Хворостовского «Первоцвет». В их исполнении прозвучат народные песни той эпохи, произведения мировой музыкальной классики, а также красноярских композиторов Владимира Примака и Игоря Флейшера.

- На протяжении последних лет наши проекты посвящаются героям картин Василия Сурикова, - рассказала Людмила Гаврилова, автор литературно-музыкальной композиции, доктор искусствоведения. - В этом году мы рассказываем об Александре Меншикове – крупнейшем государственном деятеле петровской эпохи. С помощью текста и музыки будет воссоздан образ одной из самых противоречивых фигур русской истории.

Напомним, XIV Зимний суриковский фестиваль искусств проводится с 24 декабря 2019 года по 26 января 2020 года. В этом сезоне была представлена уникальная программа, объединяющая разнообразные творческие форматы: спектакли, концерты, кинопоказы, выставки и экскурсии.

КСТАТИ

У красноярцев и гостей города будет возможность получить пригласительный билет на закрытие фестиваля в кассе Музея-усадьбы В.И. Сурикова (ул. Ленина, 98). Только спешите, ведь количество пригласительных билетов ограничено.

Дополнительная информация по телефону: 211-24-78.

ИСТОЧНИК KP.RU