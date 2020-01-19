В Красноярске обещают вознаграждение нашедшему собаку, похожую на волка

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:09:32+03:00

Ее зовут Маша, и она может сейчас находиться в любом районе города

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В Красноярске ищут собаку, похожую на волка. Но только внешне. Характер у нее добрый и миролюбивый.

«Потерялась собака – любимица семьи! Собака внешне похожа на волка, среднего размера, до колена, стерилизована, не агрессивна, была БЕЗ ОШЕЙНИКА, откликается на кличку Маша, Машуня!».

Хозяева Машуни почти каждый день публикуют эту информацию в соцсетях с ноября 2019 года в надежде найти свою собаку. 21 числа она потерялась в районе улицы Пролетарская, 133. Поиски на месте, расклейка объявлений ничего не дали. Времени прошло много и сейчас она может находиться в любом районе города.

Собака похожа на волка Фото: соцсети

Нашедшему собаку обещают вознаграждение. Если увидите ее на улице, звоните в любое время и придержите до приезда хозяев. Поможем вернуться Маше домой!

Звонить можно по телефонам 294-41-03 или 8-902-924-41-03 (вайбер) Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU