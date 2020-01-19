В Свердловском районе Красноярска на день отключат холодную воду

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:33:03+03:00

Это необходимо для врезки нового участка трубопровода в действующую систему холодного водоснабжения

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В понедельник, 20 января, с 9:00 до 18:00 часов будет приостановлена подача холодной воды в части микрорайона «Юго-западный» Свердловского района. В это время специалисты «КрасКома» будут подключать новый водопровод.

На сегодняшний день поселки «Лалетино» и «Базаиха» обеспечиваются питьевой водой только по одному водоводу диаметром 150 мм. Из-за этого регулярно возникают перебои с подачей воды.

- Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения «Юго-западного» микрорайона компания «КрасКом» построила дополнительный водовод диаметром 225 мм и протяженностью 633 м, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе «КрасКома». – Его ввод в эксплуатацию позволит разделить зоны водоснабжения этих двух поселков.

Для врезки нового участка трубопровода в действующую систему холодного водоснабжения временно будет приостановлена подача воды по нескольким адресам:

ул. Саянская, 251,253,257,259;

ул. Свердловская, 76, 115,129,131,137,139,141, 203,205,207,209, 211,213, 215, 217, 219, 225, 227, 229, 235,237, 243,247,249, 253, 255,257,259, 241, 261г;

ул. Ключевская, 95, 97, 99, 101;

ул. Туристская, 86, 86/2, 108;

ул. Веселая, 6;

ул. Сибирская, 2а, 92-96;

ул. Дивногорская, 17;

ул. Лесоперевалочная, 4, 28, 30к, 30д, 38, 30;

ул. Карьерная, 26а;

Сплавучасток, 2;

частный сектор:

Саянская, 259д,271-277а,293-333, Свердловская, 18-126, Веселая, 14-96а, Туристская, 1-87а,2-108г, Канская, 18-24а,19-77, Карьерная, 1-15,2-14, Базайская, 2-166,11-179, Сибирская, 1-51а,2-72, Солонцовая, 1-23,2-26, Украинская, 1-29,2-26, 1-я Боровая, 1,3,2-6а, пер. Промышленный, 5-9,8-14.

Жителям поселков «Английский парк», «Базаиха» и «Лалетино», а также многоквартирных домов этого микрорайона на улицах Свердловская, Ключевская и Саянская рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды.

Добавим, что через четыре часа после отключения «КрасКом» организует подвоз питьевой воды по двух маршрутам.

КСТАТИ

О ходе выполнения работ и графике подвоза жители могут узнать в Центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: 21-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU