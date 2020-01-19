В Красноярском крае мужчина попросил у знакомой телефон позвонить и перевел 60 тысяч себе через мобильный банк

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:04:38+03:00

За это ему грозит до шести лет лишения свободы

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Жителя Иланского района заподозрили в краже через «мобильный банк». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

59-летняя женщина рассказала полицейским, что с ее карты пропали 60 тысяч рублей. Деньги сняли через «мобильный банк». Только сама она этого не делала. Банковская карта опустела после того как, как 35-летний мужчина, которого хозяйка телефона хорошо знала, взял ее сотовый, чтобы позвонить.

Известно, что ранее подозреваемый уже был судим. И сейчас в отношении него снова возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

- Не оставляйте свой телефон без присмотра, чтобы исключить возможность несанкционированного использования услуги «Мобильный банк», - предостерегают полицейские. - Установите на мобильном телефоне пароль доступа к устройству; при утере либо хищении мобильного телефона с подключенной услугой – «Мобильный банк», следует обратится к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в отделении банка для приостановления действия услуги; при смене номера телефона, на который подключена услуга – «Мобильный банк», обратиться в банк и оформить письменное заявление на отключение услуги от старого номера.

ИСТОЧНИК KP.RU