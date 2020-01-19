2020-01-19T08:28:37+03:00
Происшествия

В Красноярске разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из детского дома Совмена и пропала

Второй день идут поиски
Ольга КОСТИНА
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Валерия Пантелеева пропала 18 января Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВалерия Пантелеева пропала 18 января Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярске разыскивается 15-летняя Валерия Пантелеева. Об этом сообщили волонтеры в своей группе «Поиск пропавших детей - Красноярск» в соцсети.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 18 января около 15 часов девочка ушла из детского дома имени мецената Хазрета Совмена (ул. Дубровинского, д.11) и пропала. Где она находится сейчас, неизвестно. С собой у нее был черный рюкзак с вещами и телефон. Ранее Валерия никогда не уходила.

Приметы пропавшей: на вид 15 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные каштановые. Носит очки.

Была одета: серо- голубой пуховик, рыже-коричневые брюки, шапка белая с помпоном, ботинки черные.

Всем, кому что-либо известно местонахождении пропавшей, просьба звонить по телефонам:

8(391) 227- 44-55 – дежурная часть ОП N1;

8-950-99-67-066 - волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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