В Красноярске в начале недели ударят морозы, а к выходным снова потеплеет

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:12:38+03:00

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Настоящие «температурные качели» ожидают жителей Красноярского края на предстоящей неделе.

По данным Среднесибирского УГМС, 19 января ночью в центральных и южных районах ожидается очень сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с (местами до 25) метель. В краевом центре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха до -8 градусов. На дорогах гололедица.

Но уже завтра погода резко изменится. Как рассказали «Комсомольской правде» – Красноярск в красноярском Гидрометцентре, в понедельник, 20 января, днем ожидается до -14 градусов и снег. Ночью столбики термометров опустятся до -21 градуса.

Во вторник, 21 января, в светлое время суток так же -14 градусов, а вот ночью существенно похолодает – до -28 градусов.

В среду, 22 января, небольшая облачность, без осадков и – до -18 градусов. В темное время суток похолодает до -22 градусов.

В четверг, 23 января, днем всего -7 градусов, ночью до – 10 градусов.

В пятницу и субботу (24 января и 25 января) в дневные часы около -3 градусов. По ночам от -10 до -11 градусов.

От таких резких температурных скачков метеозависимым жителям края в ближайшие дни придется не сладко. В такие дни многие испытывают нервозность, тревогу, бессонницу. У них ухудшается самочувствие, а также могут проявиться проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU