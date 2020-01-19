В Красноярском крае полицейские следят за порядком во время крещенских купаний

19 Янв. 2020 2020-01-19T07:31:38+03:00

Окунаться в воду можно только в разрешенных местах

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В Красноярском крае проходят торжественные богослужения по случаю праздника Крещения Господня (это 93 храма, 13 соборов, 4 монастырей, 4 часовни). Традиционно 19 января многие верующие хотят окунуться в освященную воду, чтобы смыть свои грехи. На 45 водных объектах вчера и сегодня дежурят сотрудники МЧС, медики, а также сотрудники органов внутренних дел и войск национальной гвардии Красноярского края, работники ЧОО, народные дружинники и казаки Енисейского казачьего войска.

В краевом центре можно окунуться в иордань в трех разрешенных местах – на территории Храма Рождества Христова, протоке Посадная и острове Отдыха возле клуба «Криофил».

- Прогнозируемое количество граждан, которые планируют принять в них участие более 90 тысяч человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Купаться в местах, не предназначенных для омовения, запрещено. Непосредственно за купание в не предназначенных для этого местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Нарушителям предстоит заплатить штраф, а это от 500 до 1000 рублей. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, а также за курение, также грозит штраф. Вид и размер административной ответственности будут определять административные комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU