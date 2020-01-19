Красноярские саночники стали чемпионами Европы и победителями этапа Кубка мира

19 Янв. 2020 2020-01-19T04:45:04+03:00

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Спортсмены краевой Академии зимних видов спорта Александр Денисьев и Владислав Антонов совершили настоящий прорыв! Они привезут золото из Норвегии (в Лиллехаммере), где проводился чемпионат Европы и пятый этап Кубка мира по санному спорту. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в пресс-службе Крайспорта.

В соревнованиях экипажей-двоек Александр Денисьев и Владислав Антонов опередили на 0,1 секунды австрийцев Томаса Штоя и Лоренца Коллера, на 0,172 – россиян Владислава Южакова и Юрия Прохорова и в итоге стали чемпионами Европы и победителями этапа Кубка мира.

Почему это так важно? До сегодняшнего дня никому из россиян, если не учитывать результаты сборной СССР, не удавалось завоевать золото чемпионата Европы в этой дисциплине. До сегодняшнего дня учшим результатом было серебро Владислава Южакова и Владимира Махнутина, которые попали на европейский пьедестал в 2014 году.

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По итогам двух заездов Антонов и Денисьев оказались в пятерке лучших. Это настоящий прорыв для наших ребят, которые оставили далеко позади лидеров российской сборной. «Золото» взяли лидеры гонок - Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, «серебро» у австрийской команды Андреаса Лингера и Вольфганга Лингера, а «бронза» - у саночников из Латвии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU