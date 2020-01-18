340 человек пострадали и один погиб в авариях на перекрестках Красноярска
В авариях на перекрестках Красноярска в 2019-м году пострадали 340 человек, а один погиб. Об этом сообщили в ОГИБДД МУМВД России «Красноярское».
Полицейские подчеркивают: проезд перекрестка – маневр сложный. И нарушение правил очередности здесь нередко приводит к опасным ситуациям – авариям с тяжелыми последствиями. Так, в прошлом году на перекрестках случилось 274 ДТП.
Чтобы избежать таких ЧП, водителям лучше постепенно снизить скорость уже при подъезде к пересечению улиц. Ведь резкое торможение может спровоцировать ДТП.
Кроме того, важно заранее перестроиться. (По статистике, несвоевременный выезд на нужную полосу движения – это одна из самых распространенных причин касательных автомобильных столкновений при подъезде к перекресткам).
И последнее. Дорожные полицейские напоминают: желтый сигнал светофора считается запрещающим! Не нужно стараться проскочить на него в последний момент.
ИСТОЧНИК KP.RU