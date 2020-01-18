340 человек пострадали и один погиб в авариях на перекрестках Красноярска

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:03:56+03:00

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В авариях на перекрестках Красноярска в 2019-м году пострадали 340 человек, а один погиб. Об этом сообщили в ОГИБДД МУМВД России «Красноярское».

Полицейские подчеркивают: проезд перекрестка – маневр сложный. И нарушение правил очередности здесь нередко приводит к опасным ситуациям – авариям с тяжелыми последствиями. Так, в прошлом году на перекрестках случилось 274 ДТП.

Чтобы избежать таких ЧП, водителям лучше постепенно снизить скорость уже при подъезде к пересечению улиц. Ведь резкое торможение может спровоцировать ДТП.

Кроме того, важно заранее перестроиться. (По статистике, несвоевременный выезд на нужную полосу движения – это одна из самых распространенных причин касательных автомобильных столкновений при подъезде к перекресткам).

И последнее. Дорожные полицейские напоминают: желтый сигнал светофора считается запрещающим! Не нужно стараться проскочить на него в последний момент.

ИСТОЧНИК KP.RU