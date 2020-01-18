2020-01-18T11:31:16+03:00
Общество

Потерянную сестру из Хакасии ищет жительница Бурятии

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Ася ЖУКОВА
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Потерянную сестру из Хакасии ищет жительница Бурятии.Потерянную сестру из Хакасии ищет жительница Бурятии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Бурятии Августа Годун ищет родную сестру, с которой они не виделись много лет. Об этом сообщает издание «Ариг Ус online».

Женщину зовут Евгения Потанина (это ее девичья фамилия), год рождения – 1931-й. Родилась в селе Таштып, Хакасия. Мать – Антонина Федоровна Потанина. Отец – Павел Дмитриевич Потанин.

- До какого-то момента Женя жила в Таштыпе, - пишет Августа. - Затем по семейным обстоятельствам ее взяла к себе бездетная мамина сестра (по рождению Скорятина) Минна Федоровна Попова, место проживания - Улан Удэ. Там сестра окончила школу и техникум. В дальнейшем вышла замуж за военного танкиста Ивана Золотухина. Есть двое детей. Больше никаких сведений не имею.

Если вы что-то знаете о судьбе Евгении Потаниной (Золотухиной) или о ее детях/внуках, звоните 8 (3012)21-30-14 (121) – редакция «Ариг Ус online».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Потерянную сестру из Хакасии ищет жительница Бурятии
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