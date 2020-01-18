18 Янв. 2020 2020-01-18T10:38:25+03:00

В Красноярске спасли детей, которых неадекватная мать угрожала выбросить из окна 4 этажа. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске спасли двоих детей, 7 месяцев и 4 лет, которых мать грозилась выбросить из окна пятиэтажки. Трагедию предотвратили полицейские и сотрудники МЧС, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Все случилось утром 7 января в Свердловском районе. Одна из жительниц дома на улице Гладкова услышала, что где-то рядом кричит женщина. Вопли доносились из квартиры на четвертом этаже.

Испугавшись, соседка вызвала полицию. Но когда сотрудники МВД стали звонить, им никто не открыл. «Все нормально, - заверила через дверь какая-то женщина. – Просто меня закрыли тут, помощь полиции не нужна».

Казалось бы, все – отбой. Но тут произошло что-то странное. Поговорив с полицейскими, женщина кинулась на балкон, снова стала звать на помощь: «Откройте дверь», а после начала выкидывать документы.

Как оказалось, это была 30-летняя Марина Ч., судимая за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В квартире она находилась вместе со своими детьми.

Было очевидно: женщина не в себе, от нее можно ожидать, чего угодно. Поэтому вызвали спасателей, чтобы те проникли в квартиру через балкон. Увидев сотрудников МЧС, мать еще больше распалилась, стала требовать, чтобы они уходили, иначе выкинет детей из окна.

К счастью, все обошлось. Какие аргументы нашли полицейские и спасатели для обезумевшей женщины, точно неизвестно. Но благодаря их профессионализму трагедии удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU