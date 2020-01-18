18 Янв. 2020 2020-01-18T10:09:41+03:00

Четвертый подозреваемый в нападении на посетителей красноярского кафе задержан в Москве. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Сотрудники угрозыска задержали четвертого подозреваемого в нападении на посетителей кафе в Красноярске. Мужчину нашли за несколько тысяч километров – в Москве, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, не так давно четверо мужчин затеяли драку с клиентами одного из кафе Октябрьского района. Били жестоко - руками и ногами. А потом запугали: заявите, ждите последствий. В итоге потерпевшие, получившие травмы, несколько месяцев не сообщали в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755376" frameborder="0"></iframe> В Москве задержали четвертого подозреваемого в нападении на посетителей кафе в Красноярске.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

Тем не менее об избиении стало известно правоохранительным органам. Троих подозреваемых задержали почти сразу, а четвертого позже – он уехал в Москву. Как оказалось, за нападавшими числятся и другие преступления.

Сейчас отделом дознания МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU