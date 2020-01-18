2020-01-18T09:09:07+03:00
Происшествия

«Кровь, шапка розовая и калоши»: на Калинина насмерть сбили мужчину

Он шел через дорогу не по переходу [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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На Калинина насмерть сбили мужчину. Фото: ЧП - Красноярск.На Калинина насмерть сбили мужчину. Фото: ЧП - Красноярск.
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На улице Калинина в Железнодорожном районе Красноярска автомобиль Chevrolet насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась утром 18 января, сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

Вот предварительная информация: 59-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, пояснили в пресс-службе ГИБДД России по краю. Первую полосу пересек беспрепятственно, его пропустил водитель ГАЗели. А по второй двигалась иномарка, за рулем которой находился 25-летний молодой человек. Остановиться он не успел…

Смертельное ДТП с пешеходом 18.01.2020 на Калинина в Красноярске.Видео: ЧП - Красноярск.

Пешеход попал под колеса. Травмы оказались такими тяжелыми, что мужчина умер на месте.

- Кровь, шапка розовая и калоши, - пишут в соцсетях очевидцы трагедии. – Сейчас проехал, тело уже забирают. Страшно.

- Этот мужчина снимает у меня комнату в общежитии. В то утро он шел на работу.

- Увы, там постоянно перебегают дорогу, хотя переходы совсем рядом. На моей памяти там бедолаг десять уже так погибло…

- А светофоры на том участке каждые 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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