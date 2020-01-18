Роспотребнадзор запретил крещенские купания у храма в Солонцах

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

У храма иконы Божией матери в Солонцах Красноярска запретили крещенские купания. Вода там не соответствует требованиям, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Накануне одного из самых почитаемых религиозных праздников (его будут встречать 19 января) эксперты проверили воду в 37 водоемах города и края, где намечены крещенские купания. Исследовали по микробиологическим показателям (ротавирусы и т.д.). И вот итог: в четырех местах качество воды оказалось неудовлетворительным. Одно из них – в черте Красноярска, в Солонцах, это река Кача.

Также не соответствуют гигиеническим требованиям пробы воды из реки Дудинка («0» причал) в; из Енисея – в Енисейске (78 километр); из озера Монастырское (27 километр дороги Енисейск-Пировское).

Всем главам администраций отправили предложения о непроведении мероприятий по организации массовых купаний, говорят сотрудники управления.

ИСТОЧНИК KP.RU