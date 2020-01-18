Опасное усиление ветра ожидается в Красноярске на выходных

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:57:08+03:00

Не только в краевом центре, но и в районах

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На выходных, 18 и 19 января, в Красноярске и крае обещают резкое усиление ветра, к тому же ударят морозы. Об этом предупредили жителей сотрудники МЧС и синоптики Среднесибирского УГМС.

В субботу, 18 января, в центральных и южных районах - сильный северо-западный ветер с порывами в 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров, метель, рассказывают спасатели. Ночью 19 января ветер не утихнет, в южных районах также ожидаются морозы – до минус 25-30 градусов.

Что касается Красноярска, на Крещение, 19 января, в городе тоже будет ветрено: ночью с порывами до 15-20 метров в секунду, днем до 13-18. В светлое время суток - минус 7-9, в темное минус 21-23. Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах - гололедица.

Кроме того, 18-20 января в горных районах края, Тувы и Хакасии сохраняется лавиноопасная обстановка. Если окажетесь в тех местах, помните об опасных участках, советуют водителям спасатели. Туристам от посещения лавиноопасных районов желательно отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU