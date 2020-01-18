МЧС: на Крещение не ныряйте в прорубь с головой
Уже завтра, 19 января, православные верующие Красноярска (и, разумеется, не только) встретят один из самых главных праздников – Крещение. Как провести его безопасно, рассказали спасатели.
Перед тем, как совершить омовение в освещенных иорданях и купелях:
- трезво оцените состояние своего здоровья. Если есть хронические заболевания, или вы недомогаете, от купания лучше отказаться;
- окунайтесь только в оборудованных прорубях. Рядом должны быть медики и спасатели;
- для подхода к купелям наденьте удобную легкоснимаемую обувь с «нескользкой» подошвой. Идите медленным шагом, убедитесь, что лестница для спуска в воду достаточно устойчива;
- перед купанием разогрейтесь: сделайте разминку, небольшую пробежку;
- одежду снимайте непосредственно перед тем, как окунуться. Не стойте на льду в легкой обуви долго, голову защитите купальной шапочкой;
- не ныряйте в ледяную воду с головой. Это может вызвать сужение сосудов мозга, шок;
- в проруби находитесь не больше 20-30 секунд, чтобы избежать переохлаждения. Выйдя из воды, докрасна разотритесь полотенцем и быстро одевайтесь;
- перед нырянием не вздумайте употреблять спиртное, это опасно. После омовения зайдите тепло, выпейте горячего чая с травами – из термоса;
- если собираетесь нырнуть в прорубь с ребенком, подготовьте его; Во время процедуры тщательно все контролируйте;
ЗАПРЕЩЕНО!
- купаться в необорудованных местах;
- нырять в купель без присмотра представителей служб спасения и медицинских работников;
- купаться детям без родителей или взрослых;
-распитие алкоголя, купание в состоянии опьянения;
- ныряние в воду со льда;
- выход на лед большими группами;
- выезд на лед на машине;
- подавать крики ложной тревоги;
- загрязнять и засорять купель.
ИСТОЧНИК KP.RU