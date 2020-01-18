18 Янв. 2020 2020-01-18T07:10:39+03:00

МЧС: на Крещение не ныряйте в прорубь с головой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели дали красноярцам несколько советов, как встретить праздник безопасно

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Уже завтра, 19 января, православные верующие Красноярска (и, разумеется, не только) встретят один из самых главных праздников – Крещение. Как провести его безопасно, рассказали спасатели.

Перед тем, как совершить омовение в освещенных иорданях и купелях:

- трезво оцените состояние своего здоровья. Если есть хронические заболевания, или вы недомогаете, от купания лучше отказаться;

- окунайтесь только в оборудованных прорубях. Рядом должны быть медики и спасатели;

- для подхода к купелям наденьте удобную легкоснимаемую обувь с «нескользкой» подошвой. Идите медленным шагом, убедитесь, что лестница для спуска в воду достаточно устойчива;

- перед купанием разогрейтесь: сделайте разминку, небольшую пробежку;

- одежду снимайте непосредственно перед тем, как окунуться. Не стойте на льду в легкой обуви долго, голову защитите купальной шапочкой;

- не ныряйте в ледяную воду с головой. Это может вызвать сужение сосудов мозга, шок;

- в проруби находитесь не больше 20-30 секунд, чтобы избежать переохлаждения. Выйдя из воды, докрасна разотритесь полотенцем и быстро одевайтесь;

- перед нырянием не вздумайте употреблять спиртное, это опасно. После омовения зайдите тепло, выпейте горячего чая с травами – из термоса;

- если собираетесь нырнуть в прорубь с ребенком, подготовьте его; Во время процедуры тщательно все контролируйте;

ЗАПРЕЩЕНО!

- купаться в необорудованных местах;

- нырять в купель без присмотра представителей служб спасения и медицинских работников;

- купаться детям без родителей или взрослых;

-распитие алкоголя, купание в состоянии опьянения;

- ныряние в воду со льда;

- выход на лед большими группами;

- выезд на лед на машине;

- подавать крики ложной тревоги;

- загрязнять и засорять купель.

ИСТОЧНИК KP.RU