В Красноярском крае на Ангаре утонул мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:47:58+03:00

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В Богучанском районе следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на Ангаре. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трагедия произошла 15 января в 15 километрах в западном направлении от поселка Пинчуга.

Удалось установить, что 40-летний водитель моторизированного транспортера перевозил по льду Ангары пассажиров, рабочих геофизической компании «Пангея». Допустил неосторожность. В результате тяжелый транспортер провалился под лед и пошел ко дну. Рабочие и водитель успели спастись, кроме одного мужчины – он не успел выбраться. К сожалению, его затянуло под лед вместе с техникой.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам, - сообщили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU