Пошел на обгон и вылетел на встречку: на юге Красноярского края погибла семья

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:33:40+03:00

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На юге Красноярского края сегодня вечером, 17 января, произошла жесткая авария, которая унесла жизни целой семьи – супругов и их дочери. В пресс-службе ГИБДД Шушенского «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили эту информацию. Там рассказали, что все произошло на территории Ермаковского района, на 569 километре федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Предварительная версия ДТП такова: автомобиль «Ниссан», за рулем которого был 51-летний мужчина, а рядом 48-летняя супруга и 17-летняя дочь, ехал из Абакана в Кызыл. Водитель попытался обогнать впереди идущий «Камаз»-фуру, набрал скорость, но не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком. После этого «Ниссан» отбросило на встречную полосу, на «Хендай». «Ниссан» настолько искорежен, у тех, кто ехал в нем, просто не было шансов выжить.

На месте работала следственно-оперативная группа. Перекрывать дорогу не пришлось, сотрудники дорожной полиции обеспечили движение.

Иномарка страшно изуродована. Фото: ГИБДД Шушенского

ИСТОЧНИК KP.RU