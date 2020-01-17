2020-01-17T18:45:11+03:00
Общество

Красноярский железнодорожный вокзал преобразился до неузнаваемости

Там появились прогрессивные диваны и зарядки для телефонов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский железнодорожный вокзал преобразился до неузнаваемости. Фото: пресс-служба Красноярской железной дорогиКрасноярский железнодорожный вокзал преобразился до неузнаваемости. Фото: пресс-служба Красноярской железной дороги
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Зал ожидания в Красноярском железнодорожном вокзале изменился до неузнаваемости. Так, в основном зале ожидания, он рассчитан на 345 посадочных мест, установили новые диваны. Они выполнены из массива дерева и сохраняют тепло. Эргономичная форма и размер сидений позволяют комфортно расположиться человеку любого роста. Высота спинки составляет 82 см, а ширина сиденья 61,5 см – это соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Для удобства пассажиров новые посадочные места снабжены устройствами для зарядки современных гаджетов (разъем 220V и USB). Художественная подсветка на спинках первого ряда сидений придает залу уют. Плюс в начале 2019 года, в рамках подготовки к универсиаде, обновлены все системы вокзала.

- Красноярский ж/д вокзал вошел в число вокзалов, на которых реализуется новая концепция ОАО «РЖД» по развитию залов ожидания, направленная на повышение качества обслуживания пассажиров, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД. – В ближайшее время аналогичные обновления произойдут и в Абакане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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