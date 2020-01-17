«Нашли девочку, зовут Софья»: до красноярских соцсетей добрался новый фейк про потерявшуюся девочку

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:45:38+03:00

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«Нашли девочку на К.Маркса, 5 лет. Зовут Софья. Скиньте по группам» - такое сообщение стало появляться в мессенджерах и социальных сетях. На фото девочка в розовой шапочке и курточке в тон, сидит в отделении полиции. И больше ничего: ни города, ни телефона для связи, даже времени, когда нашли девочку, не указано.

Многочисленные мамочки в своих чатах перебрасывают друг другу информацию. Неравнодушные подписчики отправляют сообщения администраторам пабликов в соцсетях (хочется верить – из лучших побуждений) с просьбой выставить постом. А ведь многие не проверяют даже простейшей информации. Например, в Красноярске есть улица Карла Марска, но нет дома под №5.

Как оказалось, фейк с якобы найденной девочкой гуляет не только в Красноярске, но и по всей стране. Например, орловские волонтеры – поисковики пропавших детей направили запрос в местную полицию, а затем – в Роскомнадзор для блокировки ресурсов, распространяющих информацию. Получали фейки в Бердске, Новосибирске, Севастополе, Башкирии, Иркутске, Волгограде, Чите...

Зачем распространяют фейки?

Антон Бибер, специалист по СММ-продвижению:

- Причин для распространения фейков масса. Иногда люди просто развлекаются таким образом. Еще один вариант – привлекают аудиторию в свои группы в соцсетях и мессенджерах. Возможно также, что таким образом заинтересованные люди тестируют каналы распространения информации: какой в дальнейшем лучше сработает для распространения вирусного контента.

ИСТОЧНИК KP.RU