2020-01-17T17:11:14+03:00
Общество

Многодетные семьи Красноярского края начали обращаться за «губернаторским» пособием

Размер приравнен к величине прожиточного минимума
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Многодетные семьи Красноярского края начали обращаться за «губернаторским» пособиемМногодетные семьи Красноярского края начали обращаться за «губернаторским» пособиемФото: Мария ЛЕНЦ
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В наступившем году в крае начались ежемесячные выплаты семьям, где рождается третий или последующий ребенок. Этим правом семьи могут пользоваться до достижения ребенком трех лет. В народе это пособие назвали «губернаторским», поскольку оно было принято по инициативе Александра Усса и выплачивается из регионального бюджета.

Условие получения краевой поддержки: ежемесячный доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Для примера, если в семье пять человек (мама, отец и трое малышей), то потолок ежемесячного дохода для получения пособия составляет 127,5 тысяч рублей.

Размер пособия равен величине прожиточного минимума на детей, установленной для соответствующей территории региона:

- для Норильска – 17 584 рубля,

- для Лесосибирска – 14 839 рублей

- для Красноярска – 12 424 рубля.

Как сообщили в министерстве соцполитики края, в первые две недели 2020 года в крае родилось 1200 малышей, из них более 300 новорожденных стали третьими, четвертыми, пятыми и даже шестыми детьми в своих семьях.

КОНЕКРЕТНО

Для оформления ежемесячных выплат необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. Предоставить документы: заявление, паспорта родителей, свидетельства о рождении всех детей и документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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