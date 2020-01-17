2020-01-17T16:27:21+03:00
Общество

В минувшем году от аренды муниципальных земель Красноярск получил более 100 миллионов рублей

Мэрия готовится к новым торгам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В минувшем году от аренды муниципальных земель Красноярск получил более 100 миллионов рублейВ минувшем году от аренды муниципальных земель Красноярск получил более 100 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшем году от аренды муниципальных земель бюджет Красноярска получил 105 миллионов рублей. Департамент городского имущества реализовал 44 земельных участка. В наступившем году работа в этом направлении продолжится. Уже выставлены на продажу три земельных участка в Октябрьском и Советском районах.

Площадь одного из них 13 202 квадратных метров на улице Петрушина, 1а (10-й километр Енисейского тракта). Предназначен под возведение складских помещений по временному хранению и перевалке грузов. На реализацию проекта инвестору отведено 7 лет, начальная цена годовой аренды – 1,77 миллионов рублей.

Еще один участок под строительство магазина площадью 808 квадратов находится на улице Калинина. Стартовая цена лота – 416 тысяч рублей в год. Третий участок находится на Карбышева, за 278 тысяч рублей в год аренды там можно построить погрузочные терминалы и промбазу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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