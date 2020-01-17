ТОП-5 застройщиков Красноярска, построивших наибольшее количество квартир

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:46:21+03:00

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Какие красноярские компании отметились наибольшими успехами в 2019 году по вводу в эксплуатацию готового жилья? Кому-то рейтинг покажется предсказуемым, а кто-то, возможно, удивится. Но обратимся к цифрам.

Лидером стала группа компания «Красстрой»: за год застройщик сдал в эксплуатацию один дом в микрорайоне «Тихие зори» и два дома в жилом комплексе «Серебряный», общая площадь составила около 105 тысяч квадратных метров, сообщает N1 со ссылкой на «Единый ресурс застройщиков».

На втором месте УСК «Сибиряк», он построил 63,6 тысячи квадратных метров в ЖК «Покровский» и «Нанжуль-Солнечный». На третьей позиции – группа компаний «СМ.Сити», у нее 45,8 тысяч квадратов: два дома в ЖК «Южный берег» и один дом в ЖК «Академгородок».

Четвертую позицию в рейтинге занимает «Арбан» - 41,1 тысяча квадратных метров, это четыре дома в микрорайоне «Скандис» и один дом в ЖК Sky Seven. Замыкает пятерку лидеров «Культбытстрой», введя 35,9 тысячи квадратов в трех домах в ЖК « на Курчатова», два в ЖК «Жилой массив» и один в «Тихих зорях».

ИСТОЧНИК KP.RU