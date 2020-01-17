2020-01-17T15:16:59+03:00
Происшествия

В Хакасии женщина обнаружила в своем подвале труп приведенной домработником гостьи

Дело расследовано, направлено в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии женщина обнаружила в своем подвале труп приведенной домработником гостьиВ Хакасии женщина обнаружила в своем подвале труп приведенной домработником гостьиФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии, городе Абакане, женщина обнаружила в подвале своего дома тело убитой незнакомой женщины. Произошло это 1 сентября 2019 года. За четыре месяца следователи распутали это преступление и нашли подозреваемого. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемый – 56-летний мужчина без определенного места жительства. Владелица дома посочувствовала ему и пустила пожить в своем утепленном подвале. Взамен он помогал ей по хозяйству. 1 сентября обвиняемый познакомился на улице с дамой, которую привел к себе. Вместе распили спиртное, но затем разругались: гостья нецензурно выругалась в адрес нового знакомого. Разозлившись, он схватил топор и дважды ударил ее обухом по голове. Затем перенес тело в другую комнату подвала, укрыл одеялом и сам лег спать. А на другой день скрылся с места преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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