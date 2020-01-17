2020-01-17T14:42:08+03:00
Экономика

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в России

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Банк ВТБ стал победителем в номинации «Лучший банк по торговому финансированию в России» по итогам 2019 года по версии авторитетного международного журнала Global Finance. Редакционный совет издания принял такое решение на основании оценки ряда показателей, включая объем транзакций, инновационные продукты, услуги и технологии, качество предоставляемых услуг. Кроме того, при определении победителей учитывалось мнение международных аналитиков и экспертов в сфере торгового финансирования.

За прошедший год ВТБ реализовал сделки торгового и экспортного финансирования в партнерстве с 75 международными финансовыми институтами из более чем 50 стран. Транзакции были осуществлены как в традиционных отраслях – химическая промышленность, транспорт, металлургия, атомная энергетика, так и в новых альтернативных направлениях, включая солнечную энергетику и ветрогенерацию.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента–председателя правления банка ВТБ, отметил: «Признание ВТБ лучшим банком в России по торговому и экспортному финансированию ведущим мировым изданием в очередной раз подтверждает то, что банк выбрал правильный вектор развития данного бизнес-направления. В его основе - внедрение новых продуктов, передовых идей и эффективное взаимодействие с ключевыми партнерами. Индивидуальный подход к клиенту и профессионализм нашей команды позволяют банку на протяжении длительного времени удерживать лидирующие позиции на рынке».

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