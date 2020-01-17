2020-01-17T14:28:16+03:00
Общество

Аудиторы засомневались, что главная городская елка в Красноярске установлена законно

К тому же в бухгалтерских документах неверно отражены затраты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Аудиторы засомневались, что главная городская елка в Красноярске установлена законноАудиторы засомневались, что главная городская елка в Красноярске установлена законноФото: Мария ЛЕНЦ
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Контрольно-счетная палата проверила деятельность МАУ «Центр реализации социальных проектов», который занимался установкой главной городской елки. И нашли несколько нарушений. Например, отсутствие проектно-сметной документации на ее возведение, тогда как, по мнению специалистов, главная елка обладает признаками недвижимости, поскольку у нее есть фундамент и каркас. Так что лицам, ответственным за монтаж елки, грозит большой штраф, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Также аудиторы обнаружили несоответствие в бухгалтерии. Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж елки проводились в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». Цена на торгах заявлена была 51,1 миллион рублей, с условием, что половина будет оплачиваться в 2019 году, а половина в 2020-м. Однако на самом деле затраты составили 48 миллионов рублей. К тому же в бухгалтерском отчете они были отражены неправильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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