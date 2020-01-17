17 Янв. 2020 2020-01-17T13:08:19+03:00

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В Красноярске меняется схема формирования очереди в детский сад, сообщает управление образования города. И коснется это тех детей, которые получили направления в частные садики, подписавшие соглашение с администрацией города. Так, по заявлению родителей, дошколенок может вернуться обратно в очередь и ожидать место в муниципальном детском саду. Если раньше такие дети оказывались в самом конце списка (потому что их приходилось регистрировать в системе «Дошкольник» заново), то сейчас они встанут на ту дату, когда были зарегистрированы изначально.

И второе изменение коснется ежемесячной выплаты в размере 6 тысяч рублей тем семьям, где дети не посещают детский сад. Если раньше порогом была регистрация в системе «Дошкольник» до 31 марта 2017 года, то сейчас – до 31 марта 2018 года.

И добавим, что в сейчас в Красноярске есть более 500 мест в частных садах, которые участвуют в муниципальной программе. Родители могут записать туда детей без очереди и платить такую же сумму, как и в муниципальном детском саду, остальное за них доплачивает бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU