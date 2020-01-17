2020-01-17T12:34:52+03:00
Происшествия

Авария в Красноярском крае: пострадали 6 человек, полностью перекрыта трасса

На месте работает следственно-оперативная группа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Авария в Красноярском крае: пострадали 6 человек, полностью перекрыта трасса. Фото: пресс-служба ГИБДД краяАвария в Красноярском крае: пострадали 6 человек, полностью перекрыта трасса. Фото: пресс-служба ГИБДД края
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Серьезная авария произошла сегодня, 17 января, около 13:20 часов в Богучанском районе, на 14-м километре автодороги Богучаны – Манзя. В пресс- службе ГИБДД края сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие, 6 человек, их уже доставили в больницу. Дорога на том месте полностью перекрыта в обоих направлениях, на месте работают дорожная полиция, а также оперативно-следственная группа.

По предварительной версии сначала тяжелый грузовик «Фредлайнер», за рулем которого находился 47-летний водитель, столкнулся с пассажирской «Газелью», которая двигалась чуть впереди него в попутном направлении. После этого микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Камазом», оборудованным для перевозки рабочих. Медицинская помощь понадобилась всем, кто находился в «Газели». Об их состоянии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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