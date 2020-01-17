В Красноярске уволен городской чиновник

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:19:01+03:00

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Из администрации Советского района Красноярска уволен один из сотрудников. Это первый заместитель руководителя района Сергей Шанев. Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, пояснив, что должность Сергей Шанев покинул по собственному желанию. Заявление было им подано еще в конце прошлого года и фактически с 1 января он уже перестал исполнять свои обязанности.

Напомним, что 14 января в мэрии прокомментировали предполагаемое увольнение сразу трех высокопоставленных чиновников, заместителей главы города. Перед этим на селекторном совещании Сергей Еремин раскритиковал в резкой форме работу

руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслава Полищука и руководителя департамента финансов Ирины Хаснутдиновой. Досталось тогда и некоторым другим. Однако дальнейшей информации об этом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU