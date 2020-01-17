2020-01-17T10:57:42+03:00
Происшествия

В Хакасии 75-летний водитель врезался в автобус с рабочими

Причиной он называет гололед
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии 75-летний водитель врезался в автобус с рабочими. Фото: ГИБДД ХакасииВ Хакасии 75-летний водитель врезался в автобус с рабочими. Фото: ГИБДД Хакасии
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В Алтайском районе Хакасии сегодня, 17 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного микроавтобуса, перевозившего рабочих. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской ГИБДД, случилось это около 8 часов утра в районе белоярской развязки.

За рулем Daewoo Nexia находился 75-летний житель поселка Майна. Он направлялся в Абакан, в больницу. На повороте иномарку занесло, мужчина не смог справиться с управлением и в результате его вынесло на встречную полосу в тот момент, когда там ехал микроавтобус. Водитель иномарки уверяет: он был аккуратен за рулем, но дорога была покрыта льдом.

В автобусе ехали 8 рабочих, когда они оказались в кювете, никто, к счастью, не пострадал. Сотрудники дорожной полиции советуют водителям быть внимательными на дорогах в это время, когда дневное потепление и ночные заморозки делают дорогу скользкой и опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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