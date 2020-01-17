2020-01-17T12:01:25+03:00
Происшествия

В Красноярском крае сошла снежная лавина: о пострадавших не сообщается

Для расчистки дороги выехала дорожная служба
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сошла снежная лавина: о пострадавших не сообщается. Фото: архив ГУ МЧС России по краюВ Красноярском крае сошла снежная лавина: о пострадавших не сообщается. Фото: архив ГУ МЧС России по краю
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На юге Красноярского края вновь сошла снежная лавина. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, произошло это сегодня, 17 января, на 27-м километре автодороги Курагино – Черемшанка. Общий объем сошедшей снежной массы составляет около 50 кубическим метров.

В настоящее время дорога перекрыта в обоих направлениях. На место для расчистки дорожного полотна уже выехала тяжелая снегоуборочная техника из Минусинского ДРСУ. По сообщениям спасателей, пострадавших при сходе лавины нет.

Добавим, что в этой части дороги в Курагинском районе лавины сходят довольно часто. Автомобильный поток там небольшой, но спасатели предупреждают: на всем протяжении опасного участка дороги следует быть внимательными, особенно там, где дорога примыкает к склону горы. И если заметили первые признаки лавины (небольшие комки снега, скатывающиеся вниз), лучше не рисковать и вернуться назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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