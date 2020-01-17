17 Янв. 2020 2020-01-17T09:47:30+03:00

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В центре Красноярске странный пешеход (вероятно он находился в состоянии опьянения) создал проблемы для автомобилистов. Произошло это накануне, 16 января, на улице Ленина, рядом с остановкой «Парижской коммуны». Мужчина вышел на проезжую часть и лег на спину, прямо под колеса машин. Водитель первой же «Тойоты» вовремя замети его, остановился и вышел, попытался отогнать, но нарушитель противился. Тогда мужчина пару раз ударил его ногой. Это не помогло, мужчина вновь лег на асфальт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755177" frameborder="0"></iframe> В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины.

Как сообщили очевидцы в «ЧП Красноярск», «мужик долго и упорно нырял под машины. По итогу ему его оттащили в остановку, посадили на скамейку, «применили усыпляющий удар в челюсть» и аккуратно укутали, вывали бобик и его увезли в трезвяк».

Некоторые подписчики паблика возмутились тем, что к странному мужчине применили физическую силу. Но другие ответили, что в ожидании, пока приедет полиция, он мог погибнуть и подставить кого-нибудь из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU