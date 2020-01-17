2020-01-17T09:47:30+03:00
Происшествия

В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины

К счастью, никто из водителей его не переехал [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины. Фото: "ЧП Красноярск"В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины. Фото: "ЧП Красноярск"
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В центре Красноярске странный пешеход (вероятно он находился в состоянии опьянения) создал проблемы для автомобилистов. Произошло это накануне, 16 января, на улице Ленина, рядом с остановкой «Парижской коммуны». Мужчина вышел на проезжую часть и лег на спину, прямо под колеса машин. Водитель первой же «Тойоты» вовремя замети его, остановился и вышел, попытался отогнать, но нарушитель противился. Тогда мужчина пару раз ударил его ногой. Это не помогло, мужчина вновь лег на асфальт.

В центре Красноярска странный пешеход ложился под машины.

Как сообщили очевидцы в «ЧП Красноярск», «мужик долго и упорно нырял под машины. По итогу ему его оттащили в остановку, посадили на скамейку, «применили усыпляющий удар в челюсть» и аккуратно укутали, вывали бобик и его увезли в трезвяк».

Некоторые подписчики паблика возмутились тем, что к странному мужчине применили физическую силу. Но другие ответили, что в ожидании, пока приедет полиция, он мог погибнуть и подставить кого-нибудь из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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