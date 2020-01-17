Красноярская полиция арестовала имущество застройщиков на миллиард рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:28:48+03:00

Но этого не хватит, чтобы возместить причиненный ими ущерб

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае полиция арестовала имущество, принадлежащее недобросовестным компаниям-застройщикам, на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Это земельные участки, объекты недвижимости, транспорт и денежные средства обвиняемых. Все это имущество должно пойти на возмещение ущерба гражданам, признанным обманутыми дольщиками. Об этом накануне на пресс-конференции, посвященной итогам работы краевой полиции в 2019 году, рассказал начальник главка Александр Речицкий.

Однако указанной суммы недостаточно для полной компенсации убытков. В настоящее время в крае насчитывается более 4 тысяч пострадавших, которым суммарно был причинен ущерб в размере 3,8 миллиардов рублей.

- Напряженная ситуация в долевом строительстве, которая наблюдалась в 2017-2018 годах, в значительной степени разрешена. Проводятся комплексные мероприятия как со стороны администрации края, так и со стороны полиции по направлению в суд уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков, – заявил Александр Речицкий.

Добавим, что в 2019 году проводилось расследование по 16 уголовным делам о преступлениях в сфере долевого строительства. В суд уже ушли три уголовных дела. Вскоре будет направлены еще три. Следствие по остальным продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU