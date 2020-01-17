Клиенты Tele2 в Красноярске в праздники скачали вдвое больше, чем годом ранее

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:21:50+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в новогодние праздники. С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора использовали 2 Пб трафика. Пик интернет-активности абонентов пришелся на 7 января, Рождество. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

В новогодние праздники абоненты Tele2 в Красноярске использовали 2 Пб трафика, что в два раза больше показателя прошлого года. В первый день нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика в Красноярске вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года по сравнению с прошлым годом у красноярских абонентов выросла до 110 млн минут. При этом пик ожидаемо пришелся на 7 января, Рождество, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону.

Среди сибирских регионов самыми «качающими» и разговорчивыми оказались абоненты оператора в Кузбассе, Красноярске и Омске. В целом среди всех российских регионов традиционные лидеры по потреблению дата-услуг – жители Москвы – за первые восемь дней нового года скачали почти 16 Пб трафика, что вдвое превысило объем потребления годом ранее. Они же охотнее всего пользовались и голосовой связью в новогоднюю ночь. Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза (по России этот показатель составил +7%), за 1–8 января продолжительность звонков в столице выросла на 16%.