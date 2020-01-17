2020-01-17T08:10:59+03:00
Общество

Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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С начала 2019 года количество клиентов, которые самостоятельно сделали выбор в части индивидуального зарплатного банка и перешли из других финансовых организаций в ВТБ, увеличилось на 77% - до 700 тысяч человек.

Для клиентов ВТБ, получающих ежемесячные зачисления на счет, предусмотрена более низкая ставка по потребительским кредитам. Размер дисконта для них может составить до 1 п.п. Помимо этого клиентам доступны оформление банковской страховки по сниженному тарифу, а также бесплатное информирование о совершенных операциях и интернет-банкинг. Также в рамках программы лояльности ВТБ «Мультибонус» за покупки по карте клиенты получают кэшбек по одной из шести бонусных опций на выбор и начисление процента на остаток по счету.

«Мы выступаем за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов. Сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения начислений и менять финансовую организацию, прежде всего, исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов. Мы ценим доверие и выбор клиентов и стараемся предложить максимально выгодные условия на рынке. В рамках стратегии ВТБ разрабатывает индивидуальный клиентский подход с учетом специфики и понимания потребностей клиента», - отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.

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