2020-01-17T08:03:00+03:00
Общество

За алкоголь – под снос: в Красноярске предпринимателей наказывают за нарушения торговли

До конца января в Октябрьском районе уберут три павильона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За алкоголь – под снос: в Красноярске предпринимателей наказывают за нарушения торговлиЗа алкоголь – под снос: в Красноярске предпринимателей наказывают за нарушения торговлиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске предпринимателей продолжают наказывать за нарушение правил торговли. Если точнее – за злостные нарушения правил торговли, которые сам предприниматели никак не хотят устранять. Поскольку по-хорошему они не понимают, власти применяют к ним радикальные меры.

Так в Октябрьском районе города до конца января снесут три павильона – на улицах Киренского, Калинина и Станционной. Владельцам было дано время убрать их самостоятельно до нового года, но реакции не последовало. Теперь это сделает муниципалитет, но после счет будет выставлен предпринимателям.

Как рассказали в пресс-службе города, в таких случаях павильоны увозятся на площадку для временного хранения, где они будут находиться до тех пор, пока предприниматель не оплатит затраты, понесенные бюджетом города.

Добавим, что в 2019 году в Октябрьском районе демонтировали 179 временных объектов, в том числе 29 коммерческих, из которых 9 – за незаконную продажу алкоголя. Потому что продажа алкоголя в нестационарных сооружениях (ларьках, павильонах и так далее) запрещена вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU

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