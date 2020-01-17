За алкоголь – под снос: в Красноярске предпринимателей наказывают за нарушения торговли

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске предпринимателей продолжают наказывать за нарушение правил торговли. Если точнее – за злостные нарушения правил торговли, которые сам предприниматели никак не хотят устранять. Поскольку по-хорошему они не понимают, власти применяют к ним радикальные меры.

Так в Октябрьском районе города до конца января снесут три павильона – на улицах Киренского, Калинина и Станционной. Владельцам было дано время убрать их самостоятельно до нового года, но реакции не последовало. Теперь это сделает муниципалитет, но после счет будет выставлен предпринимателям.

Как рассказали в пресс-службе города, в таких случаях павильоны увозятся на площадку для временного хранения, где они будут находиться до тех пор, пока предприниматель не оплатит затраты, понесенные бюджетом города.

Добавим, что в 2019 году в Октябрьском районе демонтировали 179 временных объектов, в том числе 29 коммерческих, из которых 9 – за незаконную продажу алкоголя. Потому что продажа алкоголя в нестационарных сооружениях (ларьках, павильонах и так далее) запрещена вообще.

ИСТОЧНИК KP.RU