2020-01-17T07:23:59+03:00
Общество

В трехлетний план капремонта в Красноярском крае включили около 2,5 тысяч домов

Это больше, чем когда либо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В трехлетний план капремонта в Красноярском крае включили около 2,5 тысяч домовВ трехлетний план капремонта в Красноярском крае включили около 2,5 тысяч домовФото: Мария ЛЕНЦ
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В трехлетний план капремонта в Красноярском крае включили около 2438 домов. Такая цифра была озвучена накануне, на совещании в министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ края, посвященному вопросам капремонта на период 2020 – 2022 годов.

По словам министра отрасли Евгения Афанасьева, важно действовать на опережение и выбрать подрядчиков заранее, до начала периода ремонтных работ. Это позволит потенциальным подрядчикам более вдумчиво спланировать закупку строительных материалов, усилить штат специалистов.

Сейчас проходят конкурсы. Уже состоялись конкурентные процедуры на определение подрядной организации для замены лифтов в 294 домах и газового оборудования в 414 домах. Министр также добавил, что контроль за работой подрядных организаций усилится. Если будут замечены нарушения, предпринимателей и организации вычеркнут из списка квалифицированных внесут в реестр недобросовестных.

Добавим, что в 2019 году успели завершить ремонт на 1546 домах. В 2018 году ремонт провели в 1012 домах, в 2017 году – 454, в 2016 году – 236.

ИСТОЧНИК KP.RU

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