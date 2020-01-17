В Красноярске наступает эра умных светофоров

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:56:29+03:00

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В Красноярске система «умного» регулирования дорожного движения выходит на новый уровень, сообщили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас одна из задач ведомства – внедрить интеллектуальную систему работы светофоров. А для этого потребуется установить несколько сотен детекторов, которые будут не просто фиксировать, но и анализировать дорожную ситуацию. А затем – автоматически корректировать ее без вмешательства специалистов.

АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением) – разработка красноярских специалистов. Причем она в 10 раз дешевле аналогичных систем, установленных в Москве или Казани. Сейчас к ней подключено 95 участков улиц, свыше 250 светофоров.

Специалисты УДИБ говорят: АСУДД появилась в конце 2018 года и уже показала свою эффективность. Если в 2017 году в час пик дорожные пробки по городу оценивались в 9 баллов, то в 2019 году – уже 6 баллов. За это время количество автомобилей в городе увеличилось на 12 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU