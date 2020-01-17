Помогли «разрулить»: жительница Красноярска с помощью полиции избавилась от арендатора

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:41:50+03:00

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Чтобы избавиться от проблемного арендатора, жительница Красноярска призвала на помощь полицию. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее женщина сдала свою квартиру в аренду. Подписали с мужчиной-квартирантом соответствующий договор. Однако несколько месяцев назад мужчина съехал в неизвестном направлении. Часто случается, что арендаторы что-нибудь забирают из чужой квартиры, а этот наоборот – всю свою мебель оставил.

Хозяйка попыталась ему дозвониться, но безрезультатно. Так бы вынести все ненужное на помойку, ведь владельцу оно, видимо, не нужно, раз оставил. Но женщины поступила по-честному: она обратилась за помощью к своему участковому. Вскоре забывчивого арендатора нашли и попросили его очистить квартиру. А обрадованная красноярка прислала письмо на имя руководства полиции с благодарностью.

ИСТОЧНИК KP.RU