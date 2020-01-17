17 Янв. 2020 2020-01-17T04:47:21+03:00

В Красноярском крае в новом году отремонтируют 250 километров дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае в новом году отремонтируют 250 километров дорог, в общей сложности это 76 дорожных объектов. На эти цели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят более 1,9 миллиарда рублей, сообщает Краевое управление дорог.

По словам главы ведомства Андрея Журавлева, предстоит завершить ремонт 27 объектов, переходящих с прошлого года. И начать работу на 49 новых. В частности 11 объектов – в краевом центре.

- Работа пройдет на участках в Березовском и Емельяновском районах, на автодороге Саяны в Манском районе. Продолжится ремонт обхода Железногорска, на 14-м километре, завершится восстановление дороги на подъезде к поселку Кедровый, - сказал Журавлев.

Добавим, что объекты, которые предстоит ремонтировать в 2020 году, уже «отторговываются» - документы размещены на сайте Госзакупок, конкурсы по ним завершатся в феврале. А посмотреть полный список объектов ремонта региональной дорожной сети представлен на сайте КрУДора.

ИСТОЧНИК KP.RU