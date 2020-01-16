Один погибший и двое пострадавших: начало года на железнодорожных путях в Хакасии

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:30:59+03:00

И это за первые две недели

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Как сообщает ИА «Запад», за первые две недели 2020 года на участке обслуживания Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России зарегистрировано три факта травмирования людей, в том числе, со смертельным исходом.

Причем, два случая вообще никак не связаны с движением поездов!

Так, на перегоне станций Июс–Шира машинист пассажирского поезда «Москва-Абакан» увидел возле железнодорожных путей лежащего человека и сообщил об этом в транспортную полицию. Оказалось, 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел в гости и по дороге уснул. Хорошо, не на рельсах, а рядом, и, по сути, его спас внимательный машинист. Медики констатировали у пострадавшего обморожение нижних конечностей и доставили его в районную больницу.

На станции Тигей 39-летний житель Абакана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути, споткнулся и упал, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Провезло, что в это время не было идущего на полной скорости состава. Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в Усть-Абаканскую районную больницу.

После новогодней ночи в районе железнодорожной платформы на станции Югачи был обнаружен труп 42-летнего жителя станции. Установлено, что он в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неположенном месте, и его ударил вагон проходящего поезда. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Кроме того, за первые недели 2020 года на участке обслуживания Абаканского линейного отдела МВД России за проход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 19 нарушителей, за нарушение антиалкогольного законодательства – 14.

ИСТОЧНИК KP.RU