В Красноярске водитель с купленными правами возил пассажиров

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:56:27+03:00

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О том, что с водителями маршруток в Красноярске всегда много проблем, известно давно: нарушают скоростной режим, не соблюдают правила дорожного движения, устраивают гонки с конкурентами и пр. Но то, что они еще и права покупают, - это уже чересчур.

Когда сотрудники ГИБДД Красноярска остановили пассажирский автобус маршрута № 90 под управлением 54-летнего мужчины, они заметили, что водительское удостоверение, которое он предъявил, имеет признаки подделки. Мужчина был задержан и после проверки выяснилось, что он никогда не проходил обучение и не сдавал экзамены, а просто купил удостоверение.

Теперь предстоит большая работа по наказанию виновных. За езду без прав всего-то штраф до 15 тысяч рублей. А вот подделка или использование поддельных документов – это уже уголовное преступление, ст. 327 УК РФ.

Плюс установление вины работодателя, который допустил к перевозке пассажиров фальшивого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU