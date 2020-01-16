2020-01-16T13:27:26+03:00
Общество

В Красноярском крае за год произошло 46 тысяч преступлений, 57% из них раскрыты

В ГУ МВД России по Красноярскому краю подвели итоги 2019 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Александр Речицкий отметил снижение количества умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, поджогов, краж автотранспорта, а также хулиганств.Александр Речицкий отметил снижение количества умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, поджогов, краж автотранспорта, а также хулиганств.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Основные итоги подвел начальник Главка Александр Речицкий.

Так, в 2019 году на территории края зарегистрировано 46,5 тысяч преступлений, причем, каждое четвертое из них выявлено сотрудниками полиции. К уголовной ответственности привлечено более 16 тысяч человек, а общая раскрываемость превысила 57%.

321 преступление совершено участниками организованных преступных групп, и почти все, более 90%, тяжкие и особо тяжкие

«В целом по количеству выявленных преступлений, совершенных организованными группами, Красноярский край занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации и первое - в Сибирском Федеральном округе», – сообщил Александр Речицкий.

Особая тема – пострадавшие дольщики. Их в Красноярском крае более 4 тысяч, они понесли ущерб в размере 3,8 млрд рублей.

В прошлом году проводилось расследование по 16 уголовным делам о преступлениях в сфере долевого строительства. Три уголовных дела направлены в суд, еще по трем окончено выполнение следственных действий и в ближайшее время они тоже будут направлены в судебные органы. Наложен арест на сумму более 1 миллиарда рублей на земельные участки, объекты недвижимости, транспорт и денежные средства обвиняемых – эти средства хотя бы частично возместят ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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