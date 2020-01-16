2020-01-16T12:08:43+03:00
Общество

Платные парковки в Красноярске: провал проекта и новые идеи

Власти города намерены сами заниматься этим вопросом
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Пять лет провала. Какой будет новая история платных парковок?Пять лет провала. Какой будет новая история платных парковок?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Глава города Сергей Еремин подписал постановление о том, что действие пяти постановлений об организации платного парковочного пространства в Красноярске, изданных с 2014 по 2018 год, приостановлено. Все это время платными парковками занималась компания «Инфоком», но срок инвестиционного соглашения с ней истек. Платные парковки в центре Красноярска приостановили свою работу с 9 декабря 2019 года.

Горсовет признал результаты работы проекта неудовлетворительными, городская казна не получила ничего за все эти годы. Проект, по сути, оказался провальным. Однако платные парковки не забыты, городские власти сами собираются ими заняться, причем, уже установленные паркоматы не понадобятся, их демонтируют. Платных парковок станет еще больше – однако пока никакой конкретики нет ни по стоимости, ни по принципу взимания платы за пользование нашей общей городской территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один погибший и двое пострадавших: начало года на железнодорожных путях в Хакасии
В Красноярске водитель с купленными правами возил пассажиров
В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
В Красноярском крае за год произошло 46 тысяч преступлений, 57% из них раскрыты
Что покупали красноярцы в новогодние праздники?
Платные парковки в Красноярске: провал проекта и новые идеи
В Красноярске семилетний мальчик упал с третьего этажа и остался жив
Проход закрыт: в Красноярской краевой больнице закрыли старый приемный покой
Красноярцы могут купить имущество главы автохолдинга «Крепость»
Чуть не уволили из-за судимости: социального работника в Красноярском крае защитила прокуратура
Крещенские купания в Красноярском крае: где окунаться опасно для здоровья?
Австрия передала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности на территории Красноярского края
Красноярские школьники собрали 1,3 миллиона рублей на лечение детей
Крещение Господне-2020: где в Красноярске можно будет окунуться?
В Красноярске появятся собаки с татуировками
В Красноярске построят новые бассейны
Бесплатно приодеться на несколько лет вперед: два жителя Красноярска ограбили "Планету"
2,5 миллиона пассажиров и белый рояль: аэропорт Красноярска подвел итоги 2019 года
Самый экологичный школьник живет в Красноярском крае
Красноярск споет Высоцкого
Один пьяный водитель и пять пострадавших: авария в Красноярском крае
Полиция предлагает красноярцам бесплатное высшее образование
«Хочется капельку внимания»: в Хакасии выпившая женщина за рулем сама себе вызвала ГИБДД
В Красноярске на Крещение частично перекроют движение
Новогодние траты клиентов ВТБ в Красноярске превысили 750 млн рублей