Платные парковки в Красноярске: провал проекта и новые идеи

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:08:43+03:00

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Глава города Сергей Еремин подписал постановление о том, что действие пяти постановлений об организации платного парковочного пространства в Красноярске, изданных с 2014 по 2018 год, приостановлено. Все это время платными парковками занималась компания «Инфоком», но срок инвестиционного соглашения с ней истек. Платные парковки в центре Красноярска приостановили свою работу с 9 декабря 2019 года.

Горсовет признал результаты работы проекта неудовлетворительными, городская казна не получила ничего за все эти годы. Проект, по сути, оказался провальным. Однако платные парковки не забыты, городские власти сами собираются ими заняться, причем, уже установленные паркоматы не понадобятся, их демонтируют. Платных парковок станет еще больше – однако пока никакой конкретики нет ни по стоимости, ни по принципу взимания платы за пользование нашей общей городской территорией.

ИСТОЧНИК KP.RU