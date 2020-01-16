В Красноярске семилетний мальчик упал с третьего этажа и остался жив
Если излагать ЧП протокольно, то картина получается такая: в ночь с 15 на 16 января в Красноярске по ул. Воронова, 45 выпал из окна третьего этажа 7-летний мальчик. Ребенок находился в своей квартире, вместе с родителями.
Вопросов в этой истории много, и ответы на них сейчас ищет полиция. Почему ребенок не спал ночью и как оказался на подоконнике? Почему зимой окно было открыто или он открыл его самостоятельно? И наконец, где были в это время его родители? Почему не уследили за единственным ребенком? И вот тут-то ответ уже имеется: мать ребёнка уже несколько раз привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, семья состоит на профилактическом учете в полиции. Если полиция установит виновников, они будут привлечены к ответственности.
Чудо этой истории в том, что ребенок жив и не получил серьезных травм. В больнице он находится, что называется, на всякий случай, врачи решили понаблюдать за его состоянием.
ИСТОЧНИК KP.RU