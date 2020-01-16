2020-01-16T11:24:33+03:00
Общество

В Красноярске семилетний мальчик упал с третьего этажа и остался жив

В происшествии разбирается полиция
Татьяна РЯБИНИНА
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Безопасность детей - забота родителей.Безопасность детей - забота родителей.Фото: ИВАНОВА Диана
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Если излагать ЧП протокольно, то картина получается такая: в ночь с 15 на 16 января в Красноярске по ул. Воронова, 45 выпал из окна третьего этажа 7-летний мальчик. Ребенок находился в своей квартире, вместе с родителями.

Вопросов в этой истории много, и ответы на них сейчас ищет полиция. Почему ребенок не спал ночью и как оказался на подоконнике? Почему зимой окно было открыто или он открыл его самостоятельно? И наконец, где были в это время его родители? Почему не уследили за единственным ребенком? И вот тут-то ответ уже имеется: мать ребёнка уже несколько раз привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, семья состоит на профилактическом учете в полиции. Если полиция установит виновников, они будут привлечены к ответственности.

Чудо этой истории в том, что ребенок жив и не получил серьезных травм. В больнице он находится, что называется, на всякий случай, врачи решили понаблюдать за его состоянием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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