2020-01-16T11:06:13+03:00
Здоровье

Проход закрыт: в Красноярской краевой больнице закрыли старый приемный покой

Он окончательно переехал в новое здание
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта краевой больницы www.medgorod.ruФото сайта краевой больницы www.medgorod.ru
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2 декабря 2019 года в краевой больнице был открыт долгожданный новый хирургический корпус европейского уровня, в составе которого есть и приемный покой. Однако некоторое время приёмное отделение работало и в новом и в главном корпусах одновременно. И вот сегодня экстренный приёмный покой в 9-этажном главном корпусе закрыт, сейчас здесь непривычно тихо.

Закрытие прежнего экстренного приёмника - это хорошая новость для пациентов и посетителей стационара - неудобства с проходом в главный корпус по подвалам лёгочно-аллергологического центра скоро закончатся! Примерно через месяц уберут ненужные перегородки, часть стен, дверей бывшего приёмного отделения и сделают косметический ремонт на 1-м этаже. Часть помещений бывшего приёмного отделения станут холлом и гардеробом для пациентов и посетителей стационара, а в освободившиеся кабинеты переедут административно-хозяйственные службы.

После ремонта будет открыт вход в главный корпус с первого этажа. Напомним, сейчас вход в главный корпус краевой больницы находится на 2-м этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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